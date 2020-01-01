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16-летняя дочь супермодели Хайди Клум поразила красотой в новой фотосессии

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Лени Клум позировала для глянца Hunger Magazine.
16-летняя дочь супермодели Хайди Клум поразила красотой в новой фотосессии
16-летняя дочь супермодели Хайди Клум поразила красотой в новой фотосессии
instagram.com/leniklum

В конце осени 2020 года известная немецкая супермодель и экс-звезда бренда Victoria's Secret Хайди Клум сообщила, что ее дочь снялась на обложку журнала. 47-летняя мама вместе с 16-летней Лени приняли участие в фотосессии для Vogue.

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А теперь же девушка впервые сама снялась для глянца Hunger Magazine. Начинающая модель поделилась черно-белыми кадрами в Инстаграм, где она запечатлена в соблазнительном черном платье, стильном костюме и блестящем наряде. Отметим, что модные критики уже после двух фотосъемок и одного выхода на подиум прогнозируют Лени успешную карьеру.

Лени Клум
Лени Клум
instagram.com/leniklum
Лени Клум
Лени Клум
instagram.com/leniklum
Лени Клум
Лени Клум
instagram.com/hungermagazine
Лени Клум
Лени Клум
instagram.com/hungermagazine
Лени Клум
Лени Клум
instagram.com/hungermagazine
Лени Клум
Лени Клум
instagram.com/hungermagazine
Лени Клум
Лени Клум
instagram.com/hungermagazine

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Теги: Лени Клум, Хайди Клум
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Источник: ivonа bigmir)net

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