16-летняя дочь супермодели Хайди Клум поразила красотой в новой фотосессии

Лени Клум позировала для глянца Hunger Magazine.

В конце осени 2020 года известная немецкая супермодель и экс-звезда бренда Victoria's Secret Хайди Клум сообщила, что ее дочь снялась на обложку журнала. 47-летняя мама вместе с 16-летней Лени приняли участие в фотосессии для Vogue.

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А теперь же девушка впервые сама снялась для глянца Hunger Magazine. Начинающая модель поделилась черно-белыми кадрами в Инстаграм, где она запечатлена в соблазнительном черном платье, стильном костюме и блестящем наряде. Отметим, что модные критики уже после двух фотосъемок и одного выхода на подиум прогнозируют Лени успешную карьеру.

Лени Клум instagram.com/leniklum

Лени Клум instagram.com/leniklum

Лени Клум instagram.com/hungermagazine

Лени Клум instagram.com/hungermagazine

Лени Клум instagram.com/hungermagazine

Лени Клум instagram.com/hungermagazine

Лени Клум instagram.com/hungermagazine

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