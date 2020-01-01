В розовом купальнике: Кортни Кардашьян показала себя в 15 лет
Американская фотомодель, светская львица и бизнесвумен Кортни Кардашьян, которая стала всемирно известной после участия в реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, показала подписчикам, как выглядела в юности.
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Так, в профиле телезвезды в Инстаграм появился архивный кадр, где она запечатлена в 15-летнем возрасте. Кортни позировала в раздельном купальнике нежно-розового цвета. В руках она держала полосатое полотенце. Судя по подписи, снимок был сделан в 1994 году во время отдыха в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас.
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