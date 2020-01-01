Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В розовом купальнике: Кортни Кардашьян показала себя в 15 лет

Комментариев: 0
Старшая сестра Ким Кардашьян поделилась архивной фотографией из девяностых.
В розовом купальнике: Кортни Кардашьян показала себя в 15 лет
В розовом купальнике: Кортни Кардашьян показала себя в 15 лет
instagram.com/kourtneykardash

Американская фотомодель, светская львица и бизнесвумен Кортни Кардашьян, которая стала всемирно известной после участия в реалити-шоу “Семейство Кардашьян“, показала подписчикам, как выглядела в юности.

Читай также: Старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур подразнила Сеть пикантными фото

Так, в профиле телезвезды в Инстаграм появился архивный кадр, где она запечатлена в 15-летнем возрасте. Кортни позировала в раздельном купальнике нежно-розового цвета. В руках она держала полосатое полотенце. Судя по подписи, снимок был сделан в 1994 году во время отдыха в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас.

Кортни Кардашьян показала себя в 15 лет
Кортни Кардашьян показала себя в 15 лет
instagram.com/kourtneykardash

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Кортни Кардашьян
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь