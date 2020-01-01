Старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур подразнила Сеть пикантными фото

32-летняя Румер Уиллис позировала на кровати в одном белье.

Старшая дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, актриса Румер Уиллис, которая сыграла Джоанну в фильме “Однажды в… Голливуде“, поразила Сеть новыми кадрами из откровенной фотосессии.

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На своей странице в Инстаграм 32-летняя знаменитость опубликовала подборку снимков, где она позировала в желтом, черном и полупрозрачном белье в домашней обстановке. На первых фото Румер запечатлена в спальни, лежа на кровати вместе со своим питомцем. Позже девушка снялась на балконе и в гостиной.

Румер Уиллис снялась в белье instagram.com/rumerwillis

Румер Уиллис снялась в белье instagram.com/rumerwillis

Румер Уиллис снялась в белье instagram.com/rumerwillis

Румер Уиллис снялась в белье instagram.com/rumerwillis

Румер Уиллис снялась в белье instagram.com/rumerwillis

Румер Уиллис снялась в белье instagram.com/rumerwillis

Румер Уиллис снялась в белье instagram.com/rumerwillis

Румер Уиллис снялась в белье instagram.com/rumerwillis

Румер Уиллис снялась в белье instagram.com/rumerwillis

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