Старшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур подразнила Сеть пикантными фото
32-летняя Румер Уиллис позировала на кровати в одном белье.
Старшая дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, актриса Румер Уиллис, которая сыграла Джоанну в фильме “Однажды в… Голливуде“, поразила Сеть новыми кадрами из откровенной фотосессии.
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На своей странице в Инстаграм 32-летняя знаменитость опубликовала подборку снимков, где она позировала в желтом, черном и полупрозрачном белье в домашней обстановке. На первых фото Румер запечатлена в спальни, лежа на кровати вместе со своим питомцем. Позже девушка снялась на балконе и в гостиной.
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