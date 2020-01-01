"Нашла свое место“: 53-летняя Памела Андерсон удивила новым заявлением

Звезда сериала “Спасатели Малибу" Памела Андерсон решила навсегда покинуть соцсети.

Звезда сериалов “Спасатели Малибу“ и “V.I.P.“, известная американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон удивила поклонников новым заявлением.

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53-летняя знаменитость объявила, что уходит из соцсетей и больше никогда не появится в Instagram, Facebook и Twitter. Памела отметила, что нашла свое место в жизни и пожелала фанам, чтобы они тоже перестали тратить время впустую. В конце Андерсон добавила, что соцсети пытаются взять мозг человека под контроль и заработать на этом деньги.

“Это будет мой последний пост в Instagram, Twitter или Facebook. Меня никогда не интересовали соцсети. И теперь, когда я нашла свое место в жизни, меня искренне вдохновляет чтение и пребывание на природе. Я свободна. Спасибо всем за любовь. Будем надеяться, что вы найдете в себе силы и вдохновение следовать вашей цели и постараетесь не поддаться соблазну, чтобы не тратить время впустую🙏 Это то, что ОНИ могут использовать, чтобы зарабатывать деньги - взять под контроль ваш мозг“, - обратилась к поклонникам звезда Playboy.

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