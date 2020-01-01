39-летняя Пэрис Хилтон готовится впервые стать мамой с помощью ЭКО

Светская львица Пэрис Хилтон хочет родить свою бойфренду двойню.

Всемирно известная американская актриса, певица, модель и светская львица Пэрис Хилтон планирует в скором времени впервые стать мамой. 39-летняя звезда уже начала процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Читай также: Светская львица Пэрис Хилтон показала, как выглядела в 18 лет

Об этом она рассказала в подкасте The Trend Reporter. Пэрис призналась, что решила выбрать ЭКО потому, что так она может быть уверена, что у нее родится двойня: мальчик и девочка.

“Мы делаем ЭКО, поэтому я могу выбрать близнецов, если захочу“, - сказала Хилтон.

Знаменитость рассекретила, что уже сделала процедуру по извлечению зрелых яйцеклеток.

“Это было тяжело, но я знала, что оно того стоит. Я делала это пару раз“, - призналась Пэрис.

Читай также: “Девочки, вы застесняли меня опять“: Андрей Данилко обратился к Поляковой и Каменских

Светская львица рассказала, что наконец-то нашла такого мужчину, с которым хотела бы построить семью. Пэрис заявила, что ее 39-летний бойфренд, американский писатель и предприниматель Картер Реум во всем ее поддерживает.

“Он просто парень моей мечты. Картер на 100 % тот самый. Мы все время говорим о планировании свадьбы, придумываем имена нашему ребенку и все в таком духе. Я очень рада, что просто сделаю следующий шаг в своей жизни и, наконец, буду жить по-настоящему. Потому что я действительно верю, что семья и дети — это смысл жизни. И мне еще не довелось испытать это, потому что я не чувствовала, что кто-то заслуживает от меня такой любви, но теперь я нашла такого человека“, - поделилась Хилтон.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.