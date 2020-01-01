Мишель Андраде впервые рассказала о личной жизни
Известная украинская певица и телеведущая боливийского происхождения Мишель Андраде стала главной героиней нового выпуска ютуб-проекта музыкантов Позитива и Потапа - 2POPODCAST.
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Во время интервью для своих коллег из продюсерского центра MOZGI Entertainment 24-летняя артистка впервые публично поделилась подробностями личной жизни. Мишель призналась, что сейчас она влюблена, однако имя избранника решила оставить в тайне. Андраде отметила, что ее возлюбленный в первую очередь является для нее другом.
Мой парень знает больше, чем подруга или мама. Прежде всего он мой друг. Все проблемы решаются в семье, между парой. Это же круто, когда творческий человек влюблен, потому что он больше создает, по-другому себя чувствует, - рассказала Мишель в эфире шоу.
Отметим, что ранее Андраде встречалась с украинским исполнителем и ведущим Никитой Ломакиным. Пара познакомилась во время участия в четвертом сезоне “Х-фактора“ в 2013 году.
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