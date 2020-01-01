Вспоминаем самые яркие высказывания Андрея Данилко в первом выпуске масштабного шоу "МАСКА" на канале "Украина".

"Девочки, вы застесняли меня опять": Андрей Данилко обратился к Поляковой и Каменских пресс-служба

На телеканале “Украина“ с успехом стартовала главная премьера года – масштабное загадочное шоу “МАСКА“ с ведущим Владимиром Остапчуком. Уже с первого выступления зрители принялись активно обсуждать, какие звезды могут скрываться под впечатляющими костюмами. Так, в премьерном эпизоде зрители познакомились с тамадой и настоящей затейницей Козой, которая своим выступлением заставила танцевать звездных детективов проекта.

Читай также: Екатерина Кухар похвасталась стройной фигурой в бикини на семейном фото

Образ Козы поразил всех телезрителей, ведь она олицетворяет украинский колорит. Над костюмом работала дизайнер Леся Патока, которая отмечает, что в этой маске мастера хотели соединить нашу аутентичность и роскошный блеск. Так, костюм героини создан в трех характерных для украинских орнаментов цветах – белом, черном и красном, ее одежду украшают яркие тигры, а передвигается персонаж на 20-сантиметровой платформе.

Кадр из первого выпуска шоу "МАСКА" пресс-служба

“Я сказал бы, что это Оля Полякова, но она тут“, – заявил Андрей Данилко, увидев на сцене шоу “МАСКА“ Козу. Но тут же артист почувствовал на себе неоднозначный взгляд Оли: “Ну а что, яркая, смотри“, – принялся объяснять свое мнение он.

Читай также: Илона Гвоздева с мужем крестила трехмесячного сына Доминика: Милые фото

Коза, как и положено тамаде, – очень веселая и зажигательная. В видеоподсказке перед выступлением она раскрыла некоторые факты о себе. Так, героиня призналась, что родилась тогда, когда в мире хрюкали, а жила там, где ржет белая лошадка. На грандиозной сцене канала “Украина“ Коза исполнила песню “Дівчина-весна“ Натальи Бучинской. Оля Полякова и NK | Настя Каменских не смогли усидеть на стульях – принялись подпевать героине и танцевать вокруг Андрея Данилко.

“Девочки, идите туда, – сказал им Данилко, указывая на сцену. – Вы застесняли меня опять. Вот вам нравится меня стеснять!“

Кадр из первого выпуска шоу "МАСКА" пресс-служба

Читай также: “Расплылась и взялась рубцом“: Alyona Alyona впервые засветила неудачную татуировку

Звездные детективы принялись гадать, кто из знаменитостей мог скрыться под этим костюмом. DZIDZIO предположил, что там может быть его кума Оля Цибульская, но Андрей Данилко отметил, что это не певица и не артистка. А Настя Каменских считает, что в образе Козы могла замаскироваться ведущая. Также в зале прозвучали версии, что это могут быть Ольга Сумская, Маша Ефросинина и Солоха. Но так ли это?

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу “МАСКА“ каждую субботу в 21:00 на канале “Украина“.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.