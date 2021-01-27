Никто не ожидал: Санта Димопулос рассказала, что у нее был секс на пляже

Украинская певица Санта Димопулос поделилась с подписчиками пикантной личной подробностью.

Санта Димопулос рассказала, что у нее был секс на пляже instagram.com/santadimopulos

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Популярная исполнительница Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в раздельном купальнике красного цвета, лежа на берегу океана. Соблазнительный наряд оголил пышную грудь и плоский животик артистки. А мокрые волосы и расслабленная поза сделали фото более эффектным.

Санта решила пообщаться со своей многотысячной аудиторией, предоставив возможность фолловерам задать ей интересующие вопросы, на которые она обязалась честно ответить. Не обошлось без каверзных вопросов, ведь один из фанатов решил узнать довольно интимную подробность:

«Был ли секс на пляже?»

Димопулос не стала уходить от ответа и честно призналась, что такой опыт в ее жизни был.

Санта Димопулос рассказала, что у нее был секс на пляже instagram.com/santadimopulos

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