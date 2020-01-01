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Обнаженная Даша Астафьева засветилась в объятиях мужчины

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Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками откровенным снимком.

Обнаженная Даша Астафьева засветилась в объятиях мужчины
Обнаженная Даша Астафьева засветилась в объятиях мужчины
instagram.com/da_astafieva

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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала пикантный снимок. На кадре знаменитость позирует в одних трусиках рядом с мужчиной, который одет в рубашку и белые брюки. Артистка прикрыла одной рукой свою пышную грудь и приобняла незнакомца. Волосы звезда собрала в хвост и сделала выразительный макияж.

Как оказалось, Даша решила поздравить с Днем рождения главного редактора журнала Playboy, который запечатлен рядом с ней. Астафьева поделилась соблазнительными снимками с мужчиной и написала приятные пожелания. Судя по всему, это фото осталось со съемок для взрослого издания.

Даша Астафьева не стесняется показывать аппетитные формы многотысячной армии поклонников, поэтому часто радует их провокационными кадрами.

Обнаженная Даша Астафьева засветилась в объятиях мужчины
Обнаженная Даша Астафьева засветилась в объятиях мужчины
instagram.com/da_astafieva

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Источник: ivonа bigmir)net

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