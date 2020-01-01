Ксения Мишина рассказала, что ее раздражает в своем избраннике
Читай также: Новый «Холостяк» Михаил Заливако показал, с кем проводит вечера во время шоу
Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм в разделе stories решила устроить интерактив с фанатами. Знаменитость предложила фолловерам задавать всевозможные вопросы о личной жизни, и обязалась честно на них отвечать. Любопытные подписчики воспользовались такой возможностью, спросив у Ксении, что ее раздражает в Александре Эллерте.
Как оказалось, звезда не может терпеть, когда у Александра обиженное лицо. Эллерт тоже не стал молчать и признался, что его бесит, когда Мишина ходит и постоянно говорит: «я толстая, жирная, я поправилась».
Напомним, что Ксения Мишина и Александр Эллерт построили свою любовь на проекте «Холостячка». После завершения съемок шоу пара начала жить вместе. Более того, влюбленные уже задумываются о свадьбе, которую планируют сыграть в теплое время года.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил