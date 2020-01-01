Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ксения Мишина рассказала, что ее раздражает в своем избраннике

Комментариев: 0
Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками личным откровением.

Ксения Мишина рассказала, что ее раздражает в своем избраннике
Ксения Мишина рассказала, что ее раздражает в своем избраннике
instagram.com/misha.k.ua

Читай также: Новый «Холостяк» Михаил Заливако показал, с кем проводит вечера во время шоу

Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм в разделе stories решила устроить интерактив с фанатами. Знаменитость предложила фолловерам задавать всевозможные вопросы о личной жизни, и обязалась честно на них отвечать. Любопытные подписчики воспользовались такой возможностью, спросив у Ксении, что ее раздражает в Александре Эллерте.

Как оказалось, звезда не может терпеть, когда у Александра обиженное лицо. Эллерт тоже не стал молчать и признался, что его бесит, когда Мишина ходит и постоянно говорит: «я толстая, жирная, я поправилась».

Напомним, что Ксения Мишина и Александр Эллерт построили свою любовь на проекте «Холостячка». После завершения съемок шоу пара начала жить вместе. Более того, влюбленные уже задумываются о свадьбе, которую планируют сыграть в теплое время года.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ксения Мишина, Ксения Мишина 2020, Ксения Мишина актриса, Ксения Мишина избранник, Ксения Мишина инстаграм, Ксения Мишина новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь