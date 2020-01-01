Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками личным откровением.

Ксения Мишина рассказала, что ее раздражает в своем избраннике instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм в разделе stories решила устроить интерактив с фанатами. Знаменитость предложила фолловерам задавать всевозможные вопросы о личной жизни, и обязалась честно на них отвечать. Любопытные подписчики воспользовались такой возможностью, спросив у Ксении, что ее раздражает в Александре Эллерте.

Как оказалось, звезда не может терпеть, когда у Александра обиженное лицо. Эллерт тоже не стал молчать и признался, что его бесит, когда Мишина ходит и постоянно говорит: «я толстая, жирная, я поправилась».

Напомним, что Ксения Мишина и Александр Эллерт построили свою любовь на проекте «Холостячка». После завершения съемок шоу пара начала жить вместе. Более того, влюбленные уже задумываются о свадьбе, которую планируют сыграть в теплое время года.

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