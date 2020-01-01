Муж Екатерины Кухар, Александр Стоянов поделился новым фото с женой и детьми с отдыха на Мальдивах.

Звездные супруги, артисты балета Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко, Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали новое фото с отдыха на Мальдивах.

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Так, в Инстаграм-профиле Стоянова был опубликован счастливый семейный кадр, где он со звездной женой, 6-летней дочерью Анастасией и 11-летним сыном Тимуром позировали на пляже, сидя на пальме. Судья “Танцев со звездами“ Кухар продемонстрировала на камеру стройную фигуру в бикини с цветочным принтом. Стоянов появился на фото в полосатых шортах. А дети пары запечатлены в пляжных нарядах одинаковой расцветки.

“Привет, это мы!👋🏻 Счастливые, наполненные и очень отдохнувшие! Домой не хотелось совсем... Но, балетная служба зовёт))“, - поделился впечатлениями от отпуска Александр.

Екатерина Кухар похвасталась стройной фигурой в бикини на семейном фото instagram.com/stoianov_aleksandr

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