Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Екатерина Кухар похвасталась стройной фигурой в бикини на семейном фото

Комментариев: 0
Муж Екатерины Кухар, Александр Стоянов поделился новым фото с женой и детьми с отдыха на Мальдивах.
Екатерина Кухар похвасталась стройной фигурой в бикини на семейном фото
Екатерина Кухар похвасталась стройной фигурой в бикини на семейном фото
instagram.com/stoianov_aleksandr

Звездные супруги, артисты балета Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко, Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали новое фото с отдыха на Мальдивах.

Читай также: Илона Гвоздева с мужем крестила трехмесячного сына Доминика: Милые фото

Так, в Инстаграм-профиле Стоянова был опубликован счастливый семейный кадр, где он со звездной женой, 6-летней дочерью Анастасией и 11-летним сыном Тимуром позировали на пляже, сидя на пальме. Судья “Танцев со звездами“ Кухар продемонстрировала на камеру стройную фигуру в бикини с цветочным принтом. Стоянов появился на фото в полосатых шортах. А дети пары запечатлены в пляжных нарядах одинаковой расцветки.

“Привет, это мы!👋🏻 Счастливые, наполненные и очень отдохнувшие! Домой не хотелось совсем... Но, балетная служба зовёт))“, - поделился впечатлениями от отпуска Александр.

Екатерина Кухар похвасталась стройной фигурой в бикини на семейном фото
Екатерина Кухар похвасталась стройной фигурой в бикини на семейном фото
instagram.com/stoianov_aleksandr

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Екатерина Кухар, Александр Стоянов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь