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Илона Гвоздева с мужем крестила трехмесячного сына Доминика: Милые фото

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В Сети появились кадры с крестин второго ребенка танцовщицы Илоны Гвоздевой.
Илона Гвоздева с мужем крестила трехмесячного сына Доминика: Милые фото
Илона Гвоздева с мужем крестила трехмесячного сына Доминика: Милые фото
instagram.com/ilonagvozdeva

Победительница “Танцев со звездами 2018“ Илона Гвоздева и ее супруг, владелец кейтеринговой компании Иван Хомячук крестили второго ребенка. Церемония крещения трехмесячного Доминика прошла 23 января в Свято-Пантелеймоновском соборе.

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Как пишет “Viva!“, таинство организовали друзья Илоны, которые и стали крестными родителями малыша. Гвоздева добавила, что ее новые кумовья не медийные личности. Кроме Илоны, ее мужа и близких друзей семьи, на крещении присутствовала также дочь танцовщицы - 5-летняя Рия.

“Была очень душевная, камерная атмосфера и обстановка. В этот день было безумно солнечно, тепло и как-то по-особенному душевно. Готовились к крестинам очень быстро, но для нас прошло все очень гладко и спокойно, так как все обязанности организации взяли на себя кумовья. Для меня крестины - это очень личное, поэтому все проходило без особой огласки и внимания“, - поделилась звездная мама.

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Теги: Илона Гвоздева
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Источник: viva.ua

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