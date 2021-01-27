"Расплылась и взялась рубцом": Alyona Alyona впервые засветила неудачную татуировку

Рэперша Alyona Alyona впервые показала все свои тату и рассказала, как изменила первый неудачный рисунок.

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Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) рассказала подписчикам в Инстаграм о своей первой татуировке. 29-летняя знаменитость призналась, что нанесла рисунок на тело в свой 24-й день рождения в одного из мастеров Барышевки. Однако тату с изображением знака зодиака Близнецы получилось неудачным.

“Перше татуювання я подарувала сама собі на 24-й день народження 🎂. В Баришівського місцевого майстра 😁. Мій знак зодіака ♊️, красивий, тонкими лініями, між лопатками. Хотіла собі одну єдину і все. Але сталося так, що вона розпливлася через неправильне виконання роботи, трохи випала і взялася рубцем 😩. Я хотіла її вивести лазером. Але мені пояснили, що рубець після виведення кольору залишиться все одно“, - вспомнила рэперша.

Alyona Alyona впервые засветила неудачную татуировку instagram.com/alyona.alyona.official

После этого Alyona Alyona приняла решение нанести другой рисунок на предыдущее тату. На этот раз она отправилась к проверенному мастеру в Харьков. Там ей нанесли на спину изображение дерева жизни.

“Тож я вирішила, що раз одне на все життя не вийшло, то буду бити стільки захочу 😂. Так з’явилося дерево довголіття поверх знаку зодіаку 🌲. В Харкові“, - рассказала певица.

Alyona Alyona показала свои татуировки instagram.com/alyona.alyona.official

Также рэп-звезда продемонстрировала татуировку, которую сделала в Барселоне, и интимное тату на груди.

“Відпочиваючи з Жанною в Барселоні, мені написала місцева дівчинка з Тернополя, яка там працює тату-майстром з пропозицією зробити щось у неї. Ми подумали - що нас об’єднує, і вирішили, що це рибка 🐠: назва мого першого популярного треку і знак зодіака Жанни. Так з’явилася рибка“.

Alyona Alyona показала свои татуировки instagram.com/alyona.alyona.official

“Мені захотілося щось особливе, щось для себе. Я побачила в однієї дівчинки з Латинської Америки тату між грудей, суцвіття. І подумала, що з моєю формою грудей буде круто зробити й собі щось там. Так я з Олегом зробила собі...я називаю це сухостій, хтось - калиною чи ягодами на гілці. Але менi то дуже подобається 🍓“.

Alyona Alyona показала свои татуировки instagram.com/alyona.alyona.official

Alyona Alyona добавила, что показала еще не все рисунки на ее теле и поэтому планирует написать еще один пост на эту тему.

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