Новый «Холостяк» Михаил Заливако показал, с кем проводит вечера во время шоу

Главный герой шоу «Холостяк 11» Михаил Заливако поделился с подписчиками неожиданным снимком.

Михаил Заливако показал, с кем проводит вечера во время шоу instagram.com/holostyakstb_fan

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Популярный бизнесмен Михаил Заливако на своей странице в Инстаграм опубликовал фото. На кадре предприниматель позирует в компании ведущего шоу «Холостяк» Григория Решетника. Мужчины позируют в стильных образах, сидя на диване и широко улыбаясь. Как оказалось, знаменитости проводят много времени вместе не только на съемочной площадке.

Стоит отметить, что после объявления имени нового «Холостяка», аудитория в Инстаграме у Михаила увеличилась в несколько тысяч раз. Теперь за завидным женихом активно следят более 15 тысяч подписчиков, которые с нетерпением ждут появления любовной истории на экранах.

Поклонникам понравилась позитивная публикация Заливако, и они осыпали его приятными словами в комментариях:

«Какая замечательная живая фотография) как круто пойман момент!» «Ну вы крутейшиеее 😻😍😍». «Позитивчики». “Классные 😍“.

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