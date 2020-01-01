Беременная жена Никиты Добрынина поразила фанатов снимком в бикини
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Победительница «Холостяка» Даша Квиткова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. Возлюбленные отправились на Мальдивы, где сообщили фолловерам радостную новость о скором пополнении в семье. Девушка долго скрывала свое интересное положение, ведь общественности призналась, будучи почти на пятом месяце беременности.
Даша рассказала, что за это время набрала всего 3 килограмма, однако ее талия увеличилась на 10 сантиметров:
«Да, я сейчас могу позволить себе съесть шпроты с крабовым салатом. Ну, а когда, если не сейчас, мне наслаждаться этой возможностью😅 Вот серьезно) Если сильно-сильно чего-то хочется — я себе это позволяю. Не запихиваюсь до упаду сладким или булками».
После Квиткова поделилась романтичным фото с мужем, сделанным на побережье океана вечером. Даша позировала на руках у Никиты, сверкнув фигурой в черном бикини.
Фанаты восхитились нежным снимком, и осыпали Квиткову комплиментами:
«Вы шикарная пара🔥🔥😍😍».
«Какие же вы красивые😍».
«От вас так и веет теплом и любовью!»
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