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25-летняя Деми Роуз показала сочное тело в крохотном бикини

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Британская модель Деми Роуз поделилась с подписчиками пикантным видеороликом.

25-летняя Деми Роуз показала сочное тело в крохотном бикини
25-летняя Деми Роуз показала сочное тело в крохотном бикини
instagram.com/demirose

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Популярная модель Деми Роуз на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное видео. На кадрах знаменитость позирует в крохотном бикини с принтом крокодильей кожи, который сексуально подчеркивает пышную грудь. Также соблазнительный наряд продемонстрировал ее тонкую талию и сочные бедра. Темные волосы звезда распустила, уложив легкими волнами, и сделала фирменный макияж. Девушка подчеркнула глаза длинными стрелками, а губы накрасила бежевым блеском.

Деми Роуз часто радует фанатов откровенными снимками, которые делает на различных курортах. Модель без стеснения позирует перед камерой, выставляя напоказ свои аппетитные формы.

За Деми Роуз в социальных сетях следят более 15 миллионов фолловеров, которые активно комментируют каждую публикацию девушки:

«Огонь!»

«Восхищаюсь тобой».

«Ух, какая сладкая».

«Ты невероятная!»

«Шикарное тело».

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Источник: ivonа bigmir)net

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