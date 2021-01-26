"Пополняю ролевую копилку": Надежда Мейхер снялась в образе монашки

Финалистка "Танців з зірками 2020" Надежда Мейхер показала, в каком наряде появится в фильме "Скажене весілля 3".

Экс-солистка женской группы “ВИА Гра“, украинская певица, актриса, ведущая, поэтесса и дизайнер Надежда Мейхер, которая в 2020 году стала финалисткой проекта “Танці з зірками“, похвасталась новым достижением.

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На своей странице в Инстаграм 38-летняя артистка сообщила, что 25 февраля в кинотеатрах выйдет фильм “Скажене весілля 3“ с ее участием. Надежда показала фанам, в каком образе предстанет в комедийной ленте. Так, на свежем фото Мейхер с легким макияжем и крестиком на груди позировала в костюме монашки. Звезда была одета в черную рясу с белым воротником и апостольнике.

“Приветствую! Пополняем ролевую копилку)) В этой комедии я сыграла монашку😉“, - подписала снимок певица.

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