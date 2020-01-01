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Что читают звезды: Анна Седокова назвала лучшие книги января

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Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова поделилась очередной подборкой любимых книг.
Что читают звезды: Анна Седокова назвала лучшие книги января
Что читают звезды: Анна Седокова назвала лучшие книги января
instagram.com/annasedokova

Бывшая участница знаменитого трио “ВИА Гра“, украинская певица, ведущая и с недавних пор дизайнер одежды, Анна Седокова делиться в своем Инстаграм-профиле не только пикантными фотографиями, но и различными подборками фильмов и книг.

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Недавно на своей странице 38-летняя артистка разместила список книг, которые уже успела прочитать в январе. Так, ТОП лучших литературных произведений певицы пополнился автобиографией Коко Шанель, практикумом по Adile-жизни и книгой о Netflix.

Лучшие книги января по версии Анны Седоковой:

  • 1. Коко Шанель. Жизнь рассказанная ею самой.

“Коко писала несколько раз книгу и несколько раз отменяла ее выпуск, потому что не могла решиться рассказать правду. Удивительно, что я увидела просто женщину ошибающуюся, флиртующую и умеющую до безумия любить. История любви Коко к мужчине и ее невероятная страсть к работе вдохновляет 🙏🏼“.

2.Просто космос. Практикум по Adile-жизни, наполненной смыслом и энергией.

“Это идеальная книга по планированию, системе организации жизни, лучшего я еще не читала. Рекомендую слушать аудиоверсию, она прекрасна“. 

  • 3.Никаких правил. Уникальная культура Netflix.

“История про сеть победившую всех и вся. В 2000 году владельцы Netflix хотели продать его за 50 миллионов Blockbuster. Но им отказали и сказали, что они им не интересны. Через несколько лет Blockbuster обанкротился, а Netflix стал всемирным монополистом. Что делать, когда вам отказывают? А может это и к лучшему 😉 Вот меня когда то в hi Fi не взяли)“.

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Теги: Анна Седокова, что читают звезды, книги
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Источник: ivonа bigmir)net

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