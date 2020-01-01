Что читают звезды: Анна Седокова назвала лучшие книги января

Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова поделилась очередной подборкой любимых книг.

Бывшая участница знаменитого трио “ВИА Гра“, украинская певица, ведущая и с недавних пор дизайнер одежды, Анна Седокова делиться в своем Инстаграм-профиле не только пикантными фотографиями, но и различными подборками фильмов и книг.

Читай также: Не узнать: Супермодель Хайди Клум показала, как выглядела в 19 лет

Недавно на своей странице 38-летняя артистка разместила список книг, которые уже успела прочитать в январе. Так, ТОП лучших литературных произведений певицы пополнился автобиографией Коко Шанель, практикумом по Adile-жизни и книгой о Netflix.

Лучшие книги января по версии Анны Седоковой:

1. Коко Шанель. Жизнь рассказанная ею самой.

“Коко писала несколько раз книгу и несколько раз отменяла ее выпуск, потому что не могла решиться рассказать правду. Удивительно, что я увидела просто женщину ошибающуюся, флиртующую и умеющую до безумия любить. История любви Коко к мужчине и ее невероятная страсть к работе вдохновляет 🙏🏼“.

2.Просто космос. Практикум по Adile-жизни, наполненной смыслом и энергией.

“Это идеальная книга по планированию, системе организации жизни, лучшего я еще не читала. Рекомендую слушать аудиоверсию, она прекрасна“.

3.Никаких правил. Уникальная культура Netflix.

“История про сеть победившую всех и вся. В 2000 году владельцы Netflix хотели продать его за 50 миллионов Blockbuster. Но им отказали и сказали, что они им не интересны. Через несколько лет Blockbuster обанкротился, а Netflix стал всемирным монополистом. Что делать, когда вам отказывают? А может это и к лучшему 😉 Вот меня когда то в hi Fi не взяли)“.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.