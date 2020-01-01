"Хорошая девочка": Мама Никиты Добрынина вспомнила о первой встрече с Дарьей Квитковой

Мама экс-"Холостяка" Никиты Добрынина рассказала о первом впечатлении от знакомства с Дарьей Квитковой.

В эксклюзивной рубрике «Звездные мамы» программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» мама популярного ведущего Никиты Добрынина откровенно рассказала, как восприняла новость о поиске сыном невесты в реалити-шоу и какое впечатление произвела на нее Дарья Квиткова во время знакомства.

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Два года назад Никита Добрынин получил предложение искать любовь на телешоу. Ведущий был уверен, что мама как всегда его поддержит. Но на этот раз все вышло иначе. Когда Елена Николаевна услышала, что сын собирается стать главным героем телевизионного реалити-шоу, начала отговаривать его.

«Если честно, я была против. Не верила, что на проекте можно найти свою любовь, – призналась мама Никиты Добрынина Елена Полищук в эфире канала «Украина». – Однако с Дашенькой у нас была любовь с первого взгляда! Когда я ее увидела, поняла – все, моя! Наша! Она мне очень понравилась, хорошая девочка!»

Никита Добрынин и Дарья Квиткова instagram.com/nikitadobrynin

После такой реакции мамы на Дашу у Никиты не осталось сомнений! Она – та самая! Уже через год влюбленные сыграли свадьбу. Сейчас строят собственный дом. А мама Елена Николаевна не может нарадоваться счастью сына. И охотно делится советом, как воспитать из мальчика настоящего мужчину.

«Главное – любить ребенка, верить в него и не мешать. Не мешать ему раскрыться, не мешать самостоятельно сделать правильный выбор, – дала совет мама ведущего в программе «Ранок з Україною». – Я всегда знала и верила, что у него все получится. Сначала получалось не все, но я постоянно повторяла ему: «Все получится и «твое» всегда будет твоим. Так и получилось».

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