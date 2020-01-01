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Миша Романова прокомментировала отношения с Аланом Бадоевым

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Украинская певица Миша Романова поделилась с подписчиками подробностями личной жизни.

Миша Романова прокомментировала отношения с Аланом Бадоевым
Миша Романова прокомментировала отношения с Аланом Бадоевым
instagram.com/misharomanova

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Популярная исполнительница Миша Романова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с клипмейкером. На кадре знаменитости позируют в обнимку, Алан преподносит сигарету к приоткрытому рту Романовой. Именно такую публикацию выбрала Миша, чтобы ответить на интересующий вопрос фолловеров в stories.

Один из фанатов поинтересовался, что связывает артистку с Бадоевым:

«У вас любовь с Аланом Бадоевым?»

На этот вопрос Романова дала довольно интригующий ответ:

«Алан – значимый человек в моей жизни, но, если бы он не видел потенциала и способностей, он бы не помог. И для тех, кто думает, что меня взяли по блату: Костя это не практикует, работают только ваши навыки и харизма».

Миша Романова прокомментировала отношения с Аланом Бадоевым
Миша Романова прокомментировала отношения с Аланом Бадоевым
instagram.com/misharomanova

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Источник: ivonа bigmir)net

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