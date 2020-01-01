"Как мы здесь оказались?": Влад Яма запостил забавное видео с женой и сыном
Украинский хореограф Влад Яма, наиболее известный как участник и судья проекта “Танцы со звездами“, в очередной раз решил похвастаться перед подписчиками своим чувством юмора.
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На своей странице в Instagram артист опубликовал забавное видео, которое ему помогли снять жена и пятилетний сын. В ролике можно увидеть, как “волшебная“ рука Влада всего за несколько секунд переносит Лилию и Леона в Майами.
“Как мы здесь оказались? Вот так!.. И рука, если что, тоже с нами...😜 #яневолшебникятолькоучусь“, - подписал шуточное видео танцор.
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