Судья "Танців з зірками" Влад Яма похвастался прекрасным чувством юмора.

"Как мы здесь оказались?": Влад Яма запостил забавное видео с женой и сыном instagram.com/vladyama_official

Украинский хореограф Влад Яма, наиболее известный как участник и судья проекта “Танцы со звездами“, в очередной раз решил похвастаться перед подписчиками своим чувством юмора.

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На своей странице в Instagram артист опубликовал забавное видео, которое ему помогли снять жена и пятилетний сын. В ролике можно увидеть, как “волшебная“ рука Влада всего за несколько секунд переносит Лилию и Леона в Майами.

“Как мы здесь оказались? Вот так!.. И рука, если что, тоже с нами...😜 #яневолшебникятолькоучусь“, - подписал шуточное видео танцор.

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