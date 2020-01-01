«Как же это больно»: заплаканная Настя Каменских поделилась трогательным фото
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость обнимает свою маму, которая отвернута к камере спиной. Практически все лицо девушки закрыто, видно только полные глаза слез. Разбитое состояние артистки связано со смертью ее отца, о которой она сообщила вчера.
Под публикацией Настя написала искреннее обращение к своей маме:
«Нет в мире места теплее и спокойнее, чем в объятиях мамы❤️».
Поклонники растрогались, увидев чувственное фото Каменских со своей мамой, и выразили слова поддержки в комментариях:
«Держись, Настюша! Обними Маму за нас всех 🙏».
«Как же это больно…Держитесь».
«Береги свою мамульку, проводи больше времени с ней».
«Держись, малышка».
«Очень трогательно».
«Милые такие».
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