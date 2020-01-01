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Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за 4 года

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Певица Jerry Heil показала, как выглядела до популярности.
Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за 4 года
Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за 4 года
instagram.com/thejerryheil

Популярная украинская исполнительница, видеоблогер и участница Нацотбора на “Евровидение 2020“ Jerry Heil решила продемонстрировать подписчикам свои изменения во внешности.

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Так, на своей странице в Инстаграм 25-летняя артистка, настоящее имя которой Яна Шемаева, разместила коллаж из двух фотографий. Звезда запостила для сравнения современный кадр и архивный снимок, сделанный в 2017 году еще до приобретения популярности.

“І тут я *емоція, яку важко висловити*😳✨ Що скажете?“, - подписала коллаж Jerry Heil.

Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за 4 года
Jerry Heil показала, как изменилась ее внешность за 4 года
instagram.com/thejerryheil

Мнения пользователей Сети разделились. Одни написали в комментариях, что певица совсем не изменилась за 4 года. Другие же отметили, что Jerry Heil похорошела.

  • Тут треба відмітити іншу Яну😍
  • Мені здається, що ти будеш як якийсь Джаред Лето, з кожним роком виглядати тільки гарнішою і молодшою 😅🖤
  • С каждым годом всё лучше и прекрасней🌹🔥
  • По-моему, особых изменений нет, и тогда и сейчас красивая
  • Так змінилась😍😍😍😍😍 такі файні щічки мала😋😋😋😋
  • Однозначно є прогрес і ріст над собою. Пишаюся тобою🔥
  • В 2017 - это не ты
  • Як була красунею, такою і лишилась😍😍❤️❤️ а роки тебе ще дужче прикрашають🥰

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Теги: Jerry Heil
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Источник: ivonа bigmir)net

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