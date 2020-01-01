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Рианна в откровенном белье сняла провокационный ролик

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Певица Рианна похвасталась пышными формами в комплекте полупрозрачного белья черного цвета.
Рианна в откровенном белье сняла провокационный ролик
Рианна в откровенном белье сняла провокационный ролик
instagram.com/badgalriri

Всемирно известная американская певица и актриса барбадосского происхождения, обладательница восьми премий “Грэмми“ и звезда фильма “Восемь подруг Оушена“, Рианна подразнила подписчиков эротической фотосъемкой в спальни.

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На своей странице в Инстаграм 32-летняя артистка запостила пикантное видео, где засветила аппетитные формы в полупрозрачном комплекте белья черного цвета собственного бренда SAVAGE X FENTY. Рианна игриво позировала возле кровати с бокалом шампанского. В описании к ролику девушка сообщила о выходе коллекции к Дню Святого Валентина.

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Теги: Рианна
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Источник: ivonа bigmir)net

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