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Тина Кунаки запостила пляжное фото из Рио-де-Жанейро

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Молодая жена актера Венсана Касселя показала еще одно фото в купальнике с отдыха в Бразилии.
Тина Кунаки запостила пляжное фото из Рио-де-Жанейро
Тина Кунаки запостила пляжное фото из Рио-де-Жанейро
instagram.com/tinakunakey

Известная французская модель Тина Кунаки, которая в 2018 году вышла замуж за экс-супруга Моники Беллуччи, французского актера Венсана Касселя, поделилась с фанами архивным снимком с отдыха в Бразилии.

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На своей странице в Инстаграм 23-летняя красотка похвасталась еще одним купальником. На этот раз Кунаки позировала на пляже в Рио-де-Жанейро в бикини кофейного оттенка. На снимке модель сидела в воде. На ее лице нет макияжа, а кудрявые волосы были заплетены в тонкие косички. 

“Она любит море, пляж, и никто кроме солнца не согревает ей голову“, - подписала фото Кунаки на португальском языке.

Тина Кунаки запостила пляжное фото из Рио-де-Жанейро
Тина Кунаки запостила пляжное фото из Рио-де-Жанейро
instagram.com/tinakunakey

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Теги: Тина Кунаки
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Источник: ivonа bigmir)net

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