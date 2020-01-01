Молодая жена актера Венсана Касселя показала еще одно фото в купальнике с отдыха в Бразилии.

Известная французская модель Тина Кунаки, которая в 2018 году вышла замуж за экс-супруга Моники Беллуччи, французского актера Венсана Касселя, поделилась с фанами архивным снимком с отдыха в Бразилии.

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На своей странице в Инстаграм 23-летняя красотка похвасталась еще одним купальником. На этот раз Кунаки позировала на пляже в Рио-де-Жанейро в бикини кофейного оттенка. На снимке модель сидела в воде. На ее лице нет макияжа, а кудрявые волосы были заплетены в тонкие косички.

“Она любит море, пляж, и никто кроме солнца не согревает ей голову“, - подписала фото Кунаки на португальском языке.

Тина Кунаки запостила пляжное фото из Рио-де-Жанейро instagram.com/tinakunakey

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