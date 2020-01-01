Тина Кунаки запостила пляжное фото из Рио-де-Жанейро
Известная французская модель Тина Кунаки, которая в 2018 году вышла замуж за экс-супруга Моники Беллуччи, французского актера Венсана Касселя, поделилась с фанами архивным снимком с отдыха в Бразилии.
Читай также: “Пополняю ролевую копилку“: Надежда Мейхер снялась в образе монашки
На своей странице в Инстаграм 23-летняя красотка похвасталась еще одним купальником. На этот раз Кунаки позировала на пляже в Рио-де-Жанейро в бикини кофейного оттенка. На снимке модель сидела в воде. На ее лице нет макияжа, а кудрявые волосы были заплетены в тонкие косички.
“Она любит море, пляж, и никто кроме солнца не согревает ей голову“, - подписала фото Кунаки на португальском языке.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Мне мало страсти“: Анна Ризатдинова призналась, как относится к сексу на одну ночь
- Не узнать: Супермодель Хайди Клум показала, как выглядела в 19 лет
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил