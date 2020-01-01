«Полная безвкусица»: Машу Ефросинину раскритиковали за неудачный образ

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками неожиданными снимками.

Машу Ефросинину раскритиковали за неудачный образ instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная телезвезда Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость предстала в длинной юбке темного оттенка, зеленой водолазке, поверх которой надела черный бюстгальтер, и высоких сапогах. Стильный образ Маша дополнила распущенными волосами и множеством украшений.

Стоит отметить, что Ефросинина часто экспериментирует со внешним видом, примеряя на себя трендовые вещи. Более того, звезда создала свой бренд одежды, где воплощает самые смелые идеи.

Поклонники не оценили очередной эксперимент Маши Ефросининой, и осыпали ее негативными комментариями:

«Мода, прекрати!» «Полная безвкусица, жесть!» «Модельеры делают с женщины посмешище». «Зачем себя уродовать?» «Мода бывает смешной».

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