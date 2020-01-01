«Похорошела однозначно»: Слава Каминская показала свой первый телевизионный опыт
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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. Артистка показала небольшой фрагмент из передачи про любовь, где взяла участие в 21 год под псевдонимом Оля. Девушка выглядит намного моложе и совсем не похожа на себя. Под публикацией Слава призналась, что это были ее первые съемки на телевидении:
«Раз пять пересмотрела. Мой первый шаг к популярности. ПС: Оля - это мой сценический псевдоним».
Некоторые поклонники отметили, что Каминская похорошела с того времени, а другие фанаты обвинили певицу в злоупотреблении уколами красоты, которые изменили ее внешность до неузнаваемости:
«Да уж.... Глядя, как вы выглядели в 21 год - страшно представить, как выглядели бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы! 😂»
«Оля - ты прекрасная Барышня!»
«Похорошела однозначно».
«Детка, годы тебе к лицу».
«От прежней Оли ничего не осталось. Полностью себя переделала».
«Там еще без пластики».
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