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«Похорошела однозначно»: Слава Каминская показала свой первый телевизионный опыт

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Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками неожиданным видео.

Слава Каминская показала свой первый телевизионный опыт
Слава Каминская показала свой первый телевизионный опыт
instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. Артистка показала небольшой фрагмент из передачи про любовь, где взяла участие в 21 год под псевдонимом Оля. Девушка выглядит намного моложе и совсем не похожа на себя. Под публикацией Слава призналась, что это были ее первые съемки на телевидении:

«Раз пять пересмотрела. Мой первый шаг к популярности. ПС: Оля - это мой сценический псевдоним».

Некоторые поклонники отметили, что Каминская похорошела с того времени, а другие фанаты обвинили певицу в злоупотреблении уколами красоты, которые изменили ее внешность до неузнаваемости:

«Да уж.... Глядя, как вы выглядели в 21 год - страшно представить, как выглядели бы сейчас, если бы не пластика и постоянные уколы! 😂»

«Оля - ты прекрасная Барышня!»

«Похорошела однозначно».

«Детка, годы тебе к лицу».

«От прежней Оли ничего не осталось. Полностью себя переделала».

«Там еще без пластики».

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Источник: ivonа bigmir)net

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