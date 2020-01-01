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Белла Хадид снялась топлес в фотосессии для известного глянца

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Модель Белла Хадид обнажилась в фотосъемке для V Magazine.
Белла Хадид снялась топлес в фотосессии для известного глянца
Белла Хадид снялась топлес в фотосессии для известного глянца
Getty images

Известная американская супермодель Белла Хадид, которая является лицом модных домов Dior и Bulgari, подразнила поклонников новой откровенной фотосессией. 24-летняя звезда подиумов позировала для весеннего выпуска журнала V Magazine, который посвящен научной фантастике.

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На свежих кадрах Белла предстала в образе девушки с другой планеты. Тело модели было полностью покрыто серебряной краской. С одежды на ней были только полупрозрачные трусики и черные туфли. “Голый“ образ Хадид дополнила украшениями и необычным макияжем в красных и синих тонах.

Белла Хадид снялась топлес
Белла Хадид снялась топлес
instagram.com/vmagazine
Белла Хадид снялась топлес
Белла Хадид снялась топлес
instagram.com/vmagazine
Белла Хадид снялась топлес
Белла Хадид снялась топлес
instagram.com/vmagazine

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Теги: Белла Хадид
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Источник: ivonа bigmir)net

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