Белла Хадид снялась топлес в фотосессии для известного глянца
Известная американская супермодель Белла Хадид, которая является лицом модных домов Dior и Bulgari, подразнила поклонников новой откровенной фотосессией. 24-летняя звезда подиумов позировала для весеннего выпуска журнала V Magazine, который посвящен научной фантастике.
Читай также: “Пятьдесят оттенков тени“: Жена Дзидзьо засветила ягодицы в купальнике
На свежих кадрах Белла предстала в образе девушки с другой планеты. Тело модели было полностью покрыто серебряной краской. С одежды на ней были только полупрозрачные трусики и черные туфли. “Голый“ образ Хадид дополнила украшениями и необычным макияжем в красных и синих тонах.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- День рождения Тины Кароль: ТОП-20 самых горячих фотографий певицы
- Хейли Бибер засветила фигуру в бикини во время отдыха на Багамах
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил