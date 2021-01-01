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"Сглазила": Полякова показала, как поздравила Зеленского с днем рождения два года назад

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Оля Полякова поделилась архивным видео по случаю дня рождения Владимира Зеленского.
"Сглазила": Полякова показала, как поздравила Зеленского с днем рождения два года назад
"Сглазила": Полякова показала, как поздравила Зеленского с днем рождения два года назад
instagram.com/polyakovamusic

Известная украинская певица, актриса, ведущая и экс-тренер “Лиги смеха“ Оля Полякова поздравила с днем рождения президента Владимира Зеленского, опубликовав в Сети архивное видео.

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По случаю 43-летия бывшего руководителя студии “Квартал 95“, Полякова в своем аккаунте в Инстаграм в разделе Сторис обнародовала ролик двухлетней давности, где она в стиле легендарной Мэрилин Монро поет “Happy Birthday, Mr. President“.

“Видео записано 2 года назад. Наврочила!“, - подписала кадры Полякова.

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Теги: Оля Полякова, Владимир Зеленский
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Источник: ivonа bigmir)net

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