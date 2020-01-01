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"Самая прекрасная Людочка во Вселенной": Ефросинина показала маму-именинницу

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Ведущая Маша Ефросинина публично поздравила маму с днем рождения.
"Самая прекрасная Людочка во Вселенной": Ефросинина показала маму-именинницу
"Самая прекрасная Людочка во Вселенной": Ефросинина показала маму-именинницу
instagram.com/mashaefrosinina

Популярная украинская телеведущая, актриса, общественный деятель и дизайнер Маша Ефросинина поделилась с поклонниками радостным событием. Сегодня ее мама Людмила отмечает день рождения.

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По случаю праздника телезвезда поделилась подборкой кадров с именинницей. В своем профиле в Инстаграм Маша разместила снимки, на которых она с мамой позировали в одинаковых нарядах. Родственницы запечатлены в белых футболках и джинсовых комбинезонах.

“Мамулик, Спасибо тебе, что я каждое мгновение своей жизни чувствую себя любимой девочкой! С Днём Рождения, моя самая прекрасная Людочка во Вселенной!“, - обратилась к маме Ефросинина.

Маша Ефросинина показала маму-именинницу
Маша Ефросинина показала маму-именинницу
instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина показала маму-именинницу
Маша Ефросинина показала маму-именинницу
instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина показала маму-именинницу
Маша Ефросинина показала маму-именинницу
instagram.com/mashaefrosinina

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Теги: Маша Ефросинина
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Источник: ivonа bigmir)net

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