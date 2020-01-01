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Дан Балан запостил селфи с Тиною Кароль по случаю ее 36-летия

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Дан Балан поздравил Тину Кароль с днем рождения, опубликовав романтическое фото.
Дан Балан запостил селфи с Тиною Кароль по случаю ее 36-летия
Дан Балан запостил селфи с Тиною Кароль по случаю ее 36-летия
instagram.com/danbalan

Всемирно известный молдавский певец, экс-тренер украинского вокального проекта “Голос країни“ и бывший участник трио O-Zone, Дан Балан посвятил новый пост в соцсети украинской певице Тине Кароль.

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На своей странице в Инстаграм 41-летний артист поделился романтическим кадром с Кароль, где они нежно прижимаются друг другу за кулисами одного из шоу. Общий снимок Балан обнародовал по случаю дня рождения Тины. 25 января певице исполнилось 36 лет.

“С днем рождения, дорогая“, - подписал фото Дан.

Дан Балан запостил селфи с Тиною Кароль по случаю ее 36-летия
Дан Балан запостил селфи с Тиною Кароль по случаю ее 36-летия
скриншот

Поклонники Балана и Кароль, которые уже давно подозревают артистов в романе, принялись активно комментировать милую публикацию:

  • Ну наконец-то вас уже от любви распирает и хочется кричать об этом на весь мир! Мы так ждали этих моментов💔
  • ааааааааа я реву господи💜💜💜💜
  • Красивая была бы пара🎉😍
  • Афигеть можноооо😻
  • Я же не одна это вижу?
  • Боже, это самое милое🥰 с именинницей, что-ли😂❤️
  • Я на месте откинулась просто! 😳
  • Дан сделал наш день 🥺💔
  • Кто вчера делал опрос про то, поздравит ли он??? Я была права))))))))) ДА♥️
  • Умеешь ты заинтриговать, Дан. Теперь все опять будут думать, что у вас роман)))

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Теги: Тина Кароль, Дан Балан
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Источник: ivonа bigmir)net

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