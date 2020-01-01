Дан Балан поздравил Тину Кароль с днем рождения, опубликовав романтическое фото.

Дан Балан запостил селфи с Тиною Кароль по случаю ее 36-летия instagram.com/danbalan

Всемирно известный молдавский певец, экс-тренер украинского вокального проекта “Голос країни“ и бывший участник трио O-Zone, Дан Балан посвятил новый пост в соцсети украинской певице Тине Кароль.

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На своей странице в Инстаграм 41-летний артист поделился романтическим кадром с Кароль, где они нежно прижимаются друг другу за кулисами одного из шоу. Общий снимок Балан обнародовал по случаю дня рождения Тины. 25 января певице исполнилось 36 лет.

“С днем рождения, дорогая“, - подписал фото Дан.

Дан Балан запостил селфи с Тиною Кароль по случаю ее 36-летия скриншот

Поклонники Балана и Кароль, которые уже давно подозревают артистов в романе, принялись активно комментировать милую публикацию:

Ну наконец-то вас уже от любви распирает и хочется кричать об этом на весь мир! Мы так ждали этих моментов💔

ааааааааа я реву господи💜💜💜💜

Красивая была бы пара🎉😍

Афигеть можноооо😻

Я же не одна это вижу?

Боже, это самое милое🥰 с именинницей, что-ли😂❤️

Я на месте откинулась просто! 😳

Дан сделал наш день 🥺💔

Кто вчера делал опрос про то, поздравит ли он??? Я была права))))))))) ДА♥️

Умеешь ты заинтриговать, Дан. Теперь все опять будут думать, что у вас роман)))

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