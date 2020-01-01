Дан Балан запостил селфи с Тиною Кароль по случаю ее 36-летия
Всемирно известный молдавский певец, экс-тренер украинского вокального проекта “Голос країни“ и бывший участник трио O-Zone, Дан Балан посвятил новый пост в соцсети украинской певице Тине Кароль.
Читай также: Елена Зеленская трогательно поздравила мужа-президента с 43-летием
На своей странице в Инстаграм 41-летний артист поделился романтическим кадром с Кароль, где они нежно прижимаются друг другу за кулисами одного из шоу. Общий снимок Балан обнародовал по случаю дня рождения Тины. 25 января певице исполнилось 36 лет.
“С днем рождения, дорогая“, - подписал фото Дан.
Поклонники Балана и Кароль, которые уже давно подозревают артистов в романе, принялись активно комментировать милую публикацию:
- Ну наконец-то вас уже от любви распирает и хочется кричать об этом на весь мир! Мы так ждали этих моментов💔
- ааааааааа я реву господи💜💜💜💜
- Красивая была бы пара🎉😍
- Афигеть можноооо😻
- Я же не одна это вижу?
- Боже, это самое милое🥰 с именинницей, что-ли😂❤️
- Я на месте откинулась просто! 😳
- Дан сделал наш день 🥺💔
- Кто вчера делал опрос про то, поздравит ли он??? Я была права))))))))) ДА♥️
- Умеешь ты заинтриговать, Дан. Теперь все опять будут думать, что у вас роман)))
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- День рождения Тины Кароль: ТОП-20 самых горячих фотографий певицы
- Кортни Кардашьян закрутила роман с рок-музыкантом - СМИ
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил