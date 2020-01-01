Модель Алина Байкова поделилась редкими кадрами с родителями

Украинская топ-модель мирового уровня Алина Байкова публично поздравила отца с юбилеем.

Всемирно известная топ-модель родом из Кропивницкого, Алина Байкова поделилась редкими кадрами. Звезда подиумов поздравила отца с днем рождения, опубликовав семейные видео.

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Так, в Инстаграм-аккаунте Алины появился ролик, который модель смонтировала с ярких кадров из различных семейных праздников. В видео можно увидеть виновника торжества, папу модели Игоря, и маму Алины - Татьяну.

“Моему папочке сегодня 55 лет исполняется ⚡️. С Днём Рождения папуня❤️. Желаю крепчайшего здоровья и ещё многих лет ❤️. Скучаю и люблю ❤️“, - подписала публикацию Байкова.

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