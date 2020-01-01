Хейли Бибер засветила фигуру в бикини во время отдыха на Багамах
Жена канадского исполнителя Джастина Бибера и младшая дочь актера Стивена Болдуина, модель Хейли Бибер поделилась новыми фотографиями с отдыха на Багамах. Ранее 24-летняя звезда с мужем поделились подборкой романтических кадров из пляжа.
Читай также: “Пятьдесят оттенков тени“: Жена Дзидзьо засветила ягодицы в купальнике
А на днях Хейли решила в очередной раз похвастаться тонкой талией. На своей странице в Инстаграм она запостила два снимка, которые были сделаны после возвращения из пляжа. На фото модель демонстрировала стройное тело в черном бикини. Бибер позировала на крыльце дома в темных очках и с полотенцем на голове.
“На Багамах все лучше 📸“, - подписала кадры Хейли.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- День рождения Тины Кароль: ТОП-20 самых горячих фотографий певицы
- У Сергея Бабкина обнаружили редкое заболевание глаз
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил