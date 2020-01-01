Жена Джастина Бибера похвасталась стройным телом.

Хейли Бибер засветила фигуру в бикини во время отдыха на Багамах instagram.com/haileybieber

Жена канадского исполнителя Джастина Бибера и младшая дочь актера Стивена Болдуина, модель Хейли Бибер поделилась новыми фотографиями с отдыха на Багамах. Ранее 24-летняя звезда с мужем поделились подборкой романтических кадров из пляжа.

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А на днях Хейли решила в очередной раз похвастаться тонкой талией. На своей странице в Инстаграм она запостила два снимка, которые были сделаны после возвращения из пляжа. На фото модель демонстрировала стройное тело в черном бикини. Бибер позировала на крыльце дома в темных очках и с полотенцем на голове.

“На Багамах все лучше 📸“, - подписала кадры Хейли.

Хейли Бибер засветила фигуру в бикини

Хейли Бибер засветила фигуру в бикини

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