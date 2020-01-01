Бывшая жена Узелкова, Марина Боржемская, поделилась с подписчиками романтичным снимком.

Бывшая жена Узелкова прокомментировала возможное участие в шоу «Холостячка» instagram.com/uzelkova.marina/

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Популярная телезвезда Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в шелковом платье-комбинации, которое надела на голое тело. Сверху спортсменка набросила пальто. Соблазнительный образ звезда дополнила ярким макияжем, распущенными волосами и красной розой, которая лежит на столе.

Под публикацией Марина ответила на самый популярный вопрос – станет ли она следующей «Холостячкой»:

«Последнее время получаю от вас очень много комментариев о том, что я должна стать следующей Холостячкой. Мне очень приятно, что вы беспокоитесь о моей личной жизни и желаете встретить самого лучшего мужчину. Пока я не планирую участвовать в романтическом реалити, но никогда не говори «никогда». Конечно, зарекаться не буду, поскольку считаю, что настоящую любовь можно встретить везде. И даже на телепроекте».

Поклонники восхитились нежным образом Боржемской, и признались, что хотели бы видеть ее в шоу «Холостячка»:

«Красоточка невероятная». «Секси». «Какая вы красивая, счастья вам». «Вы были бы очень достойной холостячкой!» «Я бы с удовольствием посмотрела это шоу с вашим участием». «Мариночка, мы вас ждем! Будет интересно».

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