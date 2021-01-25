«Очень тяжело!»: Джамала засветила пышный бюст и рассказала о попытках похудеть
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Популярная исполнительница Джамала на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На кадрах знаменитость позирует в майке с глубоким декольте, ветровке и джинсах с высокой посадкой. Стильный образ подчеркнул аппетитные формы артистки. Звезда предстала перед камерой с распущенными волосами и без макияжа.
Под публикацией Джамала рассказала, что сейчас сидит на диете, но в отеле, где она отдыхает очень много вкусной еды, которая соблазняет ее:
«Сесть на диету и поехать в отель с безумно вкусной кухней, где сладости горой, где море самых разнообразных блюд! 🏽♀️⠀
Да, я так и сделала 😂😂😂
Очень тяжело. Правда! Не забывайте, что я всё ещё кормлю грудью. Все мамы на ГВ знают, что в этот период твоей жизни аппетит повышенный».
Также Джамала призналась, что у нее были срывы:
«Были ли у меня срывы? Да, небольшие: пара кусочков арбуза, две клубники, два финика. А вчера я пошла с друзьями во французский ресторан и... не устояла перед шоколадным фонданом! 🏽♀️»
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