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«Очень тяжело!»: Джамала засветила пышный бюст и рассказала о попытках похудеть

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Украинская певица Джамала поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Джамала засветила пышный бюст и рассказала о попытках похудеть
Джамала засветила пышный бюст и рассказала о попытках похудеть
instagram.com/jamalajaaa

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Популярная исполнительница Джамала на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На кадрах знаменитость позирует в майке с глубоким декольте, ветровке и джинсах с высокой посадкой. Стильный образ подчеркнул аппетитные формы артистки. Звезда предстала перед камерой с распущенными волосами и без макияжа.

Под публикацией Джамала рассказала, что сейчас сидит на диете, но в отеле, где она отдыхает очень много вкусной еды, которая соблазняет ее:

«Сесть на диету и поехать в отель с безумно вкусной кухней, где сладости горой, где море самых разнообразных блюд! 🏽‍♀️⠀
Да, я так и сделала 😂😂😂
Очень тяжело. Правда! Не забывайте, что я всё ещё кормлю грудью. Все мамы на ГВ знают, что в этот период твоей жизни аппетит повышенный».

Также Джамала призналась, что у нее были срывы:

«Были ли у меня срывы? Да, небольшие: пара кусочков арбуза, две клубники, два финика. А вчера я пошла с друзьями во французский ресторан и... не устояла перед шоколадным фонданом! 🏽‍♀️»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  25.01.2021, 16:42
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гость
СУСАНА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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