Кортни Кардашьян закрутила роман с рок-музыкантом - СМИ

Телезвезда Кортни Кардашьян начала встречаться с барабанщиком группы Blink-182 Трэвисом Баркером.

Известная американская фотомодель и бизнесвумен Кортни Кардашьян, которая прославилась после телешоу “Семейство Кардашьян“, закрутила новый роман.

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По данным People, 41-летняя звезда начала встречаться со своим давним другом, барабанщиком рок-группы Blink-182 Трэвисом Баркером. По словам инсайдера, Кортни и 45-летний музыкант в любовных отношениях уже около двух месяцев.

Кроме того, издание отмечает, что в минувшую субботу Кардашьян и Баркер провели время вместе в Палм-Спрингс в доме Крис Дженнер. Влюбленные делились похожими кадрами у бассейна в Инстаграм-Сторис.

“Они вместе в Палм-Спрингс. Встречаются месяц или два. Они были друзьями долгое время, но это превратилось в романтику“, - сообщает источник издания People.

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