В идеальной форме: Alyosha похвасталась стройной фигурой в купальнике
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Популярная исполнительница Alyosha на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в слитном купальнике белого цвета с разрезами на бедрах. Пляжный наряд подчеркнул стройное тело артистки, а шляпа на голове стала отличным дополнением к образу. Девушка распустила рыжие локоны и запечатлела себя на фоне пальм.
Под публикацией Alyosha призналась, что получила невероятное удовольствие от семейного отдыха, и планирует путешествовать чаще:
«Що я дійсно зрозуміла під час карантину, так це те, що треба частіше подорожувати сім’єю!
Бо це — щасливі і радісні дні разом, які в пам`яті залишаються назавжди!
Нові емоції дуже важливі, особливо для дітей!
Відчуття захищеності, піклування, зустрічі з різними людьми, що спілкуються на іншій мові та не схожі на маму с татом) Це круто) і це справжнє перезавантаження для всієї родини)».
Поклонники восхитились внешним видом Alyosha, и рассыпались в комплиментах:
«Шикарная фота! 🔥🔥🔥🔥»
«Вы просто в идеальной форме».
«Просто супер и красивые Вы».
«Ты просто прекрасная».
«Просто вау!»
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