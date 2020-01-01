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В идеальной форме: Alyosha похвасталась стройной фигурой в купальнике

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Украинская певица Alyosha поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Alyosha похвасталась стройной фигурой в купальнике
Alyosha похвасталась стройной фигурой в купальнике
instagram.com/alyoshasinger

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Популярная исполнительница Alyosha на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в слитном купальнике белого цвета с разрезами на бедрах. Пляжный наряд подчеркнул стройное тело артистки, а шляпа на голове стала отличным дополнением к образу. Девушка распустила рыжие локоны и запечатлела себя на фоне пальм.

Под публикацией Alyosha призналась, что получила невероятное удовольствие от семейного отдыха, и планирует путешествовать чаще:

«Що я дійсно зрозуміла під час карантину, так це те, що треба частіше подорожувати сім’єю!
Бо це — щасливі і радісні дні разом, які в пам`яті залишаються назавжди!
Нові емоції дуже важливі, особливо для дітей!
Відчуття захищеності, піклування, зустрічі з різними людьми, що спілкуються на іншій мові та не схожі на маму с татом) Це круто) і це справжнє перезавантаження для всієї родини)».

Поклонники восхитились внешним видом Alyosha, и рассыпались в комплиментах:

«Шикарная фота! 🔥🔥🔥🔥»

«Вы просто в идеальной форме».

«Просто супер и красивые Вы».

«Ты просто прекрасная».

«Просто вау!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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