Никто не ожидал: Ксения Мишина рассказала, как поддалась гипнозу
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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На портретном снимке знаменитость позирует, опустив глаза вниз, продемонстрировав яркий макияж с акцентом на глаза. Для фотосессии девушка распустила волосы и надела соблазнительный наряд, который подчеркнул ее пышный бюст.
Под публикацией Ксения призналась, что много времени уделяет совершенствованию себя. Так она познакомилась с проводником, который ввел ее в состояние гипноза, чтобы звезда смогла лучше понять себя:
«Я прошла консультацию с применением гипноза и это было очень интересно и глубоко. Далёкое прошлое нам внушило, что нужда в помощи экспертов и психотерапевтов означает, что ты псих! Но это великое заблуждение. Я называю таких людей проводниками. Навстречу к себе, к залежам подсознания. Я советую каждому иметь такого проводника, которому будете доверять и который будет доверять вам».
Поклонники поблагодарили Ксению Мишину за полезную информацию, и осыпали приятными словами в комментариях:
«Какая умная, а еще добрая!»
«Ксюша, ты очень красивая».
«Какая талантливая и умная женщина».
«Какая вы мудрая девушка».
«Восхищаюсь вами!»
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