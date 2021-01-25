Никто не ожидал: Ксения Мишина рассказала, как поддалась гипнозу

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками своим опытом в самопознании.

Ксения Мишина рассказала, как поддалась гипнозу instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На портретном снимке знаменитость позирует, опустив глаза вниз, продемонстрировав яркий макияж с акцентом на глаза. Для фотосессии девушка распустила волосы и надела соблазнительный наряд, который подчеркнул ее пышный бюст.

Под публикацией Ксения призналась, что много времени уделяет совершенствованию себя. Так она познакомилась с проводником, который ввел ее в состояние гипноза, чтобы звезда смогла лучше понять себя:

«Я прошла консультацию с применением гипноза и это было очень интересно и глубоко. Далёкое прошлое нам внушило, что нужда в помощи экспертов и психотерапевтов означает, что ты псих! Но это великое заблуждение. Я называю таких людей проводниками. Навстречу к себе, к залежам подсознания. Я советую каждому иметь такого проводника, которому будете доверять и который будет доверять вам».

Поклонники поблагодарили Ксению Мишину за полезную информацию, и осыпали приятными словами в комментариях:

«Какая умная, а еще добрая!» «Ксюша, ты очень красивая». «Какая талантливая и умная женщина». «Какая вы мудрая девушка». «Восхищаюсь вами!»

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