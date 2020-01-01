Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ирина Федишин показала, как упала на сцене во время концерта - видео

Комментариев: 0
Певица Ирина Федишин попала в казусную ситуацию из-за высоких каблуков.
Ирина Федишин показала, как упала на сцене во время концерта - видео
Ирина Федишин показала, как упала на сцене во время концерта - видео
instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками архивным видео с масштабного шоу “Ти тільки мій“ во Львове, где запечатлен момент ее падения во время выступления.

Читай также: Светская львица Пэрис Хилтон показала, как выглядела в 18 лет

Так, в Инстаграм-аккаунте 33-летней знаменитости появился ролик, на котором она мини-шортах и туфлях на очень высоких шпильках исполняла один из своих хитов. Позже Ирина оступилась и упала на сцене. Но звезда не растерялась. Она предложила зрителям в зале спеть песню за нее, пока она будет надевать туфли. При этом Федишин попросила помощи у артистов балета.

“Тепер я можу посміятися разом з вами, а тоді було не дуже смішно))) На сцені я падала тільки один раз, і це було підчас шоу “Ти тільки мій“. Щось пішло не так... тобто нога пішла не туди))) тобто підбори були трошечки зависокі... головне у такій ситуації - не панікувати P.S. конкретно на це взуття я і тепер дивлюся з острахом, хоча таких високих підборів у мене багато. Але саме ці мене лякають. Мабуть психосоматика спрацьовує“, - поделилась воспоминаниями Ирина.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Ирина Федишин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь