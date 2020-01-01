Певица Ирина Федишин попала в казусную ситуацию из-за высоких каблуков.

Ирина Федишин показала, как упала на сцене во время концерта - видео instagram.com/irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками архивным видео с масштабного шоу “Ти тільки мій“ во Львове, где запечатлен момент ее падения во время выступления.

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Так, в Инстаграм-аккаунте 33-летней знаменитости появился ролик, на котором она мини-шортах и туфлях на очень высоких шпильках исполняла один из своих хитов. Позже Ирина оступилась и упала на сцене. Но звезда не растерялась. Она предложила зрителям в зале спеть песню за нее, пока она будет надевать туфли. При этом Федишин попросила помощи у артистов балета.

“Тепер я можу посміятися разом з вами, а тоді було не дуже смішно))) На сцені я падала тільки один раз, і це було підчас шоу “Ти тільки мій“. Щось пішло не так... тобто нога пішла не туди))) тобто підбори були трошечки зависокі... головне у такій ситуації - не панікувати P.S. конкретно на це взуття я і тепер дивлюся з острахом, хоча таких високих підборів у мене багато. Але саме ці мене лякають. Мабуть психосоматика спрацьовує“, - поделилась воспоминаниями Ирина.

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