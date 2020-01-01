«Сексуальная детка»: Надя Дорофеева показала пышный бюст в топе
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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в соблазнительном наряде. На кадре знаменитость предстала в черном топе с глубоким декольте и штанах с завышенной талией. Пикантный наряд подчеркнул ее стройную фигуру, а белокурые локоны и яркий макияж стали эффектным дополнением к облику.
Под публикацией Надя призналась, что в таком образе предстанет в новом сезоне шоу «Голос», где заняла судейское кресло:
«Уже не терпится познакомить вас с моей командой! Я искала трендовые голоса современности и яркие души - и у нас настоящая дрим тим ✌🏻».
Поклонники восхитились внешним видом Дорофеевой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Красотка как всегда😏😍❤️🔥».
«Не, ну лучшая конечно♥️🔥».
«Крутая 🔥».
«Сексуальная детка».
«Классная девчонка».
«Ух ты, бейби какая».
«Секси, девочка, ты супер».
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