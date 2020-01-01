«Суперская семья»: Ирина Монатик поделилась семейными фото с отдыха

Жена популярного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками семейными снимками.

Ирина Монатик поделилась семейными фото с отдыха instagram.com/irinamonatik

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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото с отдыха. На кадрах знаменитость позирует в красном длинном платье на фоне заката, в купальнике на берегу океана. Также на фото запечатлены двое сыновей, муж, и невероятной красоты природа Мальдивских островов. Стоит отметить, что лица детей звездная пара не показывает, фотографируя их со спины.

Под публикацией Ирина призвала фолловеров жить сегодняшним днем:

«Говорят, что прошлое остаётся в воспоминаниях, а будущее существует в мечтах. Мы можем жить только сегодняшним днём🙏🏾♥️🌍☀️».

Поклонники восхитились милыми фото, и осыпали семью Монатиков приятными словами в комментариях:

«Красивые фото❤️😍😍😍😍». «Вы классные😍💛🤗😘». «Счастливые❤️». «Суперская семья». «Какие все красивые😍😍😍😍♥️». «Фото-бомба!» «Солнечная». «Чудесная семья».

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