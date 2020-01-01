«Суперская семья»: Ирина Монатик поделилась семейными фото с отдыха
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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото с отдыха. На кадрах знаменитость позирует в красном длинном платье на фоне заката, в купальнике на берегу океана. Также на фото запечатлены двое сыновей, муж, и невероятной красоты природа Мальдивских островов. Стоит отметить, что лица детей звездная пара не показывает, фотографируя их со спины.
Под публикацией Ирина призвала фолловеров жить сегодняшним днем:
«Говорят, что прошлое остаётся в воспоминаниях, а будущее существует в мечтах. Мы можем жить только сегодняшним днём🙏🏾♥️🌍☀️».
Поклонники восхитились милыми фото, и осыпали семью Монатиков приятными словами в комментариях:
«Красивые фото❤️😍😍😍😍».
«Вы классные😍💛🤗😘».
«Счастливые❤️».
«Суперская семья».
«Какие все красивые😍😍😍😍♥️».
«Фото-бомба!»
«Солнечная».
«Чудесная семья».
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