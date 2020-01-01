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«Это гениально!»: Маша Ефросинина спародировала пляжное фото Екатерины Кухар

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками забавным видеороликом.

Маша Ефросинина спародировала пляжное фото Екатерины Кухар
Маша Ефросинина спародировала пляжное фото Екатерины Кухар
instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная телезвезда Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала шуточное видео. Сначала знаменитость показала фото с отдыха Екатерины Кухар, где ее муж держит на руках в океане. А потом Маша попробовала спародировать этот кадр, вылезши на руки к своему супругу. Однако, Ефросинина позировала не в купальнике, а зимней куртке, а фон океана сменился на лед и серую зиму.

Стоит отметить, что Маша продолжает копировать украинских коллег по шоу-бизнесу, которые проводят отпуск на Мальдивах, в отличие от нее. Более того, телезвезда создала специальную рубрику «Зависть не мое», под которой публикует шуточные ролики.

Поклонники восхитились чувством юмора Ефросининой, и рассыпались в комплиментах:

«Маша, обожаю! Как же это смешно!»

«Маша, Вы лучшая ❤️».

«Шедеврально!💎👏»

«Маша, Ви супер, неперевершена жартівниця💕!»

«Спасибо вам за ваш юмор».

«Маша, браво 👏👏👏😂😂😂».

«Это гениально!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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