«Не проститутка я»: Слава Каминская удивила фанатов неожиданным образом
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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектный снимок. На кадре знаменитость позирует в красном парике, блестящем платье такого же цвета, на фоне мегаполиса. Образ артистка дополнила ярким макияжем и туфлями на каблуках. Очевидно, что звезда изменила свою внешность и фон на кадре с помощью фотошопа.
Под публикацией Слава подписала снимок в шуточной форме:
«Как сказала Верка Сердючка: - не проститутка я, а просто влюбчивая. Просто влюбчивая и доверчивая».
Поклонникам понравился яркий образ Каминской, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Кайфовая».
«Красивая».
«Очень секси».
«Какая красивая женщина».
«Как кукла».
«Слава, ты богиня!»
«Вау, шикарная».
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