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«Не проститутка я»: Слава Каминская удивила фанатов неожиданным образом

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Украинская певица Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное фото.

Слава Каминская удивила фанатов неожиданным образом
Слава Каминская удивила фанатов неожиданным образом
instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектный снимок. На кадре знаменитость позирует в красном парике, блестящем платье такого же цвета, на фоне мегаполиса. Образ артистка дополнила ярким макияжем и туфлями на каблуках. Очевидно, что звезда изменила свою внешность и фон на кадре с помощью фотошопа.

Под публикацией Слава подписала снимок в шуточной форме:

«Как сказала Верка Сердючка: - не проститутка я, а просто влюбчивая. Просто влюбчивая и доверчивая».

Поклонникам понравился яркий образ Каминской, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Кайфовая».

«Красивая».

«Очень секси».

«Какая красивая женщина».

«Как кукла».

«Слава, ты богиня!»

«Вау, шикарная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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