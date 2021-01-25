«Обкололась ботоксом»: Ани Лорак шокировала своим внешним видом

Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками эффектным селфи.

Ани Лорак шокировала своим внешним видом instagram.com/anilorak

Читай также: «Просто ужас!»: Тину Кароль раскритиковали за неудачный образ

Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлела себя в черном платье, декорированном стразами, с глубоким декольте. Блестящий образ артистка дополнила выразительным макияжем и легкими волнами на волосах.

Под публикацией Ани Лорак призналась, что фото сделано перед выступлением:

«Перед выходом на сцену.

Хорошего вечера, друзья❣️».

Не всем поклонникам понравился внешний вид Лорак. Некоторые фанаты обвинили любимую артистку в злоупотреблении уколами красоты, которые изменили ее внешность:

«Очень красивая, но потеряла свою индивидуальность». «О, еще одна обкололась ботоксом и не похожа на себя. Скоро все артисты будут на одно лицо». «Сама на себя не похожа, была от природы красавица…» «Ну и чем она лучше всех остальных певиц? Обычная». «Не узнала. Скоро все будут на друг друга похожи».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: