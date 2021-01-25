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«Обкололась ботоксом»: Ани Лорак шокировала своим внешним видом

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Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками эффектным селфи.

Ани Лорак шокировала своим внешним видом
Ани Лорак шокировала своим внешним видом
instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлела себя в черном платье, декорированном стразами, с глубоким декольте. Блестящий образ артистка дополнила выразительным макияжем и легкими волнами на волосах.

Под публикацией Ани Лорак призналась, что фото сделано перед выступлением:

«Перед выходом на сцену.
Хорошего вечера, друзья❣️».

Не всем поклонникам понравился внешний вид Лорак. Некоторые фанаты обвинили любимую артистку в злоупотреблении уколами красоты, которые изменили ее внешность:

«Очень красивая, но потеряла свою индивидуальность».

«О, еще одна обкололась ботоксом и не похожа на себя. Скоро все артисты будут на одно лицо».

«Сама на себя не похожа, была от природы красавица…»

«Ну и чем она лучше всех остальных певиц? Обычная».

«Не узнала. Скоро все будут на друг друга похожи».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Джо-кер    25.01.2021, 09:10
Оценка:  +2
Джо-кер
Поизносилась по баням на/в России. Рожки да ножки остались.
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