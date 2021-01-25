«Обкололась ботоксом»: Ани Лорак шокировала своим внешним видом
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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлела себя в черном платье, декорированном стразами, с глубоким декольте. Блестящий образ артистка дополнила выразительным макияжем и легкими волнами на волосах.
Под публикацией Ани Лорак призналась, что фото сделано перед выступлением:
«Перед выходом на сцену.
Хорошего вечера, друзья❣️».
Не всем поклонникам понравился внешний вид Лорак. Некоторые фанаты обвинили любимую артистку в злоупотреблении уколами красоты, которые изменили ее внешность:
«Очень красивая, но потеряла свою индивидуальность».
«О, еще одна обкололась ботоксом и не похожа на себя. Скоро все артисты будут на одно лицо».
«Сама на себя не похожа, была от природы красавица…»
«Ну и чем она лучше всех остальных певиц? Обычная».
«Не узнала. Скоро все будут на друг друга похожи».
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