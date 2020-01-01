«Прекрасный ракурс»: Санта Димопулос показала сочные ягодицы на пляже

Украинская певица Санта Димопулос поделилась с подписчиками пикантным фото.

Санта Димопулос показала сочные ягодицы на пляже instagram.com/santadimopulos

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Популярная исполнительница Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектный снимок. На кадре знаменитость позирует на берегу океана в красном купальнике. Артистка легла спиной к камере, похваставшись упругими ягодицами в бикини, и продемонстрировав свой загар.

Под публикацией Санта призналась, что наслаждается отдыхом на Мальдивах:

«Самый беззаботный отдых 🙏🏼

Когда никуда не спешишь, не знаешь какой сегодня день и число, не думаешь что надеть, не красишься, не носишь обувь, забываешь про телефон и заботы... Созидаешь и наслаждаешься красотой, общением с семьей, каждым мгновением этой восхитительной яркости ❤️».

Поклонники восхитились фигурой Димопулос, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Ну какая же у вас красивая фигура!» «Прекрасный ракурс для картины». «Черная пантера!» «Шикарная». «Боже, как красиво». «Ты прекрасна». «Вау, богиня».

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