«Прекрасный ракурс»: Санта Димопулос показала сочные ягодицы на пляже
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Популярная исполнительница Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектный снимок. На кадре знаменитость позирует на берегу океана в красном купальнике. Артистка легла спиной к камере, похваставшись упругими ягодицами в бикини, и продемонстрировав свой загар.
Под публикацией Санта призналась, что наслаждается отдыхом на Мальдивах:
«Самый беззаботный отдых 🙏🏼
Когда никуда не спешишь, не знаешь какой сегодня день и число, не думаешь что надеть, не красишься, не носишь обувь, забываешь про телефон и заботы... Созидаешь и наслаждаешься красотой, общением с семьей, каждым мгновением этой восхитительной яркости ❤️».
Поклонники восхитились фигурой Димопулос, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Ну какая же у вас красивая фигура!»
«Прекрасный ракурс для картины».
«Черная пантера!»
«Шикарная».
«Боже, как красиво».
«Ты прекрасна».
«Вау, богиня».
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