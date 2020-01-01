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«Прекрасный ракурс»: Санта Димопулос показала сочные ягодицы на пляже

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Украинская певица Санта Димопулос поделилась с подписчиками пикантным фото.

Санта Димопулос показала сочные ягодицы на пляже
Санта Димопулос показала сочные ягодицы на пляже
instagram.com/santadimopulos

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Популярная исполнительница Санта Димопулос на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектный снимок. На кадре знаменитость позирует на берегу океана в красном купальнике. Артистка легла спиной к камере, похваставшись упругими ягодицами в бикини, и продемонстрировав свой загар.

Под публикацией Санта призналась, что наслаждается отдыхом на Мальдивах:

«Самый беззаботный отдых 🙏🏼
Когда никуда не спешишь, не знаешь какой сегодня день и число, не думаешь что надеть, не красишься, не носишь обувь, забываешь про телефон и заботы... Созидаешь и наслаждаешься красотой, общением с семьей, каждым мгновением этой восхитительной яркости ❤️».

Поклонники восхитились фигурой Димопулос, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Ну какая же у вас красивая фигура!»

«Прекрасный ракурс для картины».

«Черная пантера!»

«Шикарная».

«Боже, как красиво».

«Ты прекрасна».

«Вау, богиня».

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Источник: ivonа bigmir)net

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