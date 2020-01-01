Дала груди свободу: Знаменитая модель показала пышный бюст без белья
Деми Роуз засветила грудь без белья в откровенном наряде .
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Известная британская модель Деми Роуз славится своими смелыми образами. Девушка часто появляется на фото в пикантных нарядах. Так, на свежем снимке Деми снялась без исподнего.
Кадр появился в Инстаграм.
Деми Роуз позирует в расстегнутой шубке, под которую не надела бюстгальтер. Пышная грудь Деми, которую девушка “отпустила на свободу“, оказывается в центре внимания. Образ дополняют трусики и высокие сапоги со змеиным принтом. Необычный наряд для морского курорта, не правда ли?
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