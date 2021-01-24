"Вау, вот это фото": Похудевшая Седокова поделилась кадром в купальнике

Певица Анна Седокова выставила снимок в желтом бикини .

instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова продолжает совершенствовать свою фигуру. И результаты звезды уже налицо, а также на все остальные части тела. Стройной фигурой Седокова похвасталась на пляже.

Фото знаменитость добавила в Инстаграм.

В кадре Анна стоит в ярко-желтом бикини и очках от солнца. Она присела и забавно заглядывает в камеру.

“Надеясь на лучшее, готовый к худшему и не удивляясь ничему промежуточному“ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 - написала Седокова.

instagram.com/annasedokova

Фолловеры прокомментировали фото, отметив, что фигура Анны невероятно сексуальна:

Wow wow wow аккуратнее

🔥🔥🔥

Доминантка

😍😍😍😍😍😍😍😍😍

💆🏼‍♂️ 🔥 нету слов, чтобы описать, - написали в сети.

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