"Вау, вот это фото": Похудевшая Седокова поделилась кадром в купальнике
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Певица Анна Седокова продолжает совершенствовать свою фигуру. И результаты звезды уже налицо, а также на все остальные части тела. Стройной фигурой Седокова похвасталась на пляже.
Фото знаменитость добавила в Инстаграм.
В кадре Анна стоит в ярко-желтом бикини и очках от солнца. Она присела и забавно заглядывает в камеру.
“Надеясь на лучшее, готовый к худшему и не удивляясь ничему промежуточному“ 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 - написала Седокова.
Фолловеры прокомментировали фото, отметив, что фигура Анны невероятно сексуальна:
- Wow wow wow аккуратнее
- 🔥🔥🔥
- Доминантка
- 😍😍😍😍😍😍😍😍😍
- 💆🏼♂️ 🔥 нету слов, чтобы описать, - написали в сети.
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