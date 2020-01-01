"Привет, абьюзер": Холостячка Мишина шокировала рассказом о семейном насилии

Актриса Ксения Мишина вспомнила, как пережила семейное насилие и сомнения по поводу карьеры.

Мишина написала о семейном насилии instagram.com/misha.k.ua

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Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина, которая стала первой героиней проекта “Холостячка“ и нашла там свою любовь, шокировала откровенным признанием.

Знаменитость вспомнила, как над ней издевались в предыдущих отношениях.

Рассказ о спутнике-абьюзере Мишина написала в Инстаграм.

Актриса описала сложное психологическое состояние.

“Когда достигаешь цели, понимаешь, что путь и был целью“ Поль Валери.

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Я хорошо помню то время, когда я снимала комнату в трёшке с чёрными от плесени потолками. Редкие подработки аниматором, бесконечные пробы и слова одного режиссера: “Тебе никогда не стать актрисой. Ты красивая, да, но ты не актриса, ты модель“.

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Наврядли я смогу описать словами то липкое чувство отвержения и боль от осознания безысходности.

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У меня не было выбора. Бесконечные расставания с маленьким Платоном, огромное чувство вины и дикий страх, что я не смогу закрыть ребёнку самые базовые потребности.

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И тут появляется он. Перевозит меня в красивую квартиру, начинаются счастливых пару месяцев, в которых вдыхая ощущение безопасности и заботы, просто не замечаю звоночков, - вспомнила Мишина.

Также актриса описала “тревожные проявления“ абьюза в своей жизни.

“Постепенно я начинаю чувствовать, что что-то идёт не так. Унижения, оскорбления во время ссор и аргументы, что я сама вывела его своим поведением. Привет, абьюз, давно не виделись. С момента, когда я беременная убегала из подобных отношений.

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Все ухудшалось, я регулярно слушала, что все актрисы шлюхи и я должна сделать выбор: профессия или семья. Срывы смен, скандалы, агрессивная ревность, фактически аресты в квартире, когда я должна идти на работу.

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Жадность, финансовое давление и унижение вплоть до отбирания всех подарков. Потом в ход пошли руки. И никого в мире, кто может защитить. Полиция, услышав «семейные разборки» просто игнорировала такие вызовы и это ещё больше усиливало гадкое ощущение того, что ты все это заслуживаешь и должна терпеть.

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В итоге все более вязкое и разрушительное чувство вины, зависимость и страх одиночества. Тупик. Клетка. Звенящие в голове фразы “ты не актриса, ты даже не женщина. Ничтожество, ужасная мать, не достойна ни любви, ни отношений, ни успеха в профессии“, - написала Мишина.

Однако, звезда отметила, что это был не лишний опыт - он сделал ее такой, как она есть.

“Сейчас я говорю СПАСИБО за такой путь, за то, что смогла взять ответственность за свою жизнь, начала работать над собой, много учиться и постепенно выбираться. За силу своей души и бесконечную веру.

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Каждый день училась испытывать чувство благодарности за всё, ведь если бы не те испытания, кто знает, видели бы вы сейчас на экранах такую Ксению Мишину?“ - написала “холостячка“.

Мишина написала о семейном насилии instagram.com/misha.k.ua

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