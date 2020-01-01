В белье и чулках: Сексапильная Астафьева засветилась в необычном свадебном наряде
Певица, модель Даша Астафьева позировала в корсете и фате .
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Певица, модель и актриса Даша Астафьева показала горячий архивный снимок. Звезда снялась в необычном свадебном образе, который вышел очень эротичным.
Фото Даша добавила в Инстаграм.
В кадре она сидит на покрашенных автомобильных шинах, рядом с Дашей лежит “букет невесты“. Одета знаменитость в кремового цвета корсет и чулки с поясом. Дополняет образ фата.
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