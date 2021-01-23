Молодая жена Виктора Павлика рассекретила, когда родит малыша
Катя Павлик, отвечая на вопрос фолловеров, назвала срок беременности .
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Супруга украинского музыканта Виктора Павлика рассекретила, когда у пары появится малыш. 26-леняя Екатерина Павлик, которая активно ведет соцсети, удовлетворила любопытство фолловеров.
В Инстаграм Екатерина добавила фото с мужем и написала о сроках беременности.
Катя отметила, что беременна уже 4,5 месяца - и, соответственно, ждать появления ребеночка осталось столько же.
Экватор. Беременна уже 4,5 месяца, - написала Екатерина Павлик.
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