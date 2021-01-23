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Молодая жена Виктора Павлика рассекретила, когда родит малыша

Комментариев: 2
Катя Павлик, отвечая на вопрос фолловеров, назвала срок беременности .

Жена Виктора Павлика рассказала, когда они ожидают ребеночка
Жена Виктора Павлика рассказала, когда они ожидают ребеночка
instagram.com/repyahovakate

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Супруга украинского музыканта Виктора Павлика рассекретила, когда у пары появится малыш. 26-леняя Екатерина Павлик, которая активно ведет соцсети, удовлетворила любопытство фолловеров.

В Инстаграм Екатерина добавила фото с мужем и написала о сроках беременности.

Катя отметила, что беременна уже 4,5 месяца - и, соответственно, ждать появления ребеночка осталось столько же.

Экватор. Беременна уже 4,5 месяца, - написала Екатерина Павлик.

Жена Виктора Павлика рассказала, когда они ожидают ребеночка
Жена Виктора Павлика рассказала, когда они ожидают ребеночка
instagram.com/repyahovakate

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Теги: Виктор Павлик, Екатерина Репяхова, дети звезд, беременна
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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masszeer    23.01.2021, 19:21
Оценка:  -22
masszeer
Молодая жена Виктора Павлика рассекретила когда родит малыша от Стаса Михайлова.
гость  (аноним)  23.01.2021, 19:16
Оценка:  0
гость
Важная новость! Нам всем очень интересно, когда эта квочка отложит лечинку! Катя - жопанос!
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